Стоимость обучения по программе для физ. лиц 108 тыс. руб. с возможной беспроцентной рассрочкой на 9 месяцев — 108/9 = 12 тыс. руб. ежемесячно, начиная со второго месяца (при единоразовой оплате выпишем счет на 100 тыс. руб.). Для юр. лиц — 118 тыс. руб.

Ограничений по времени прохождения программы нет. Получив доступ ко всем материалам слушатель осваивает программу по мере возможностей и свободного времени.

Как поступить на эту программу: заполнить договор и отправить на почту makeev608079@mail.ru со сканами документа об образовании и СНИЛС. Более подробная информация ниже…

Программа переподготовки (83 страницы текста) — скачать по ссылке.

Посмотреть все практики, КР, КП, ВКР (более 30 заданий, расчеты руками по СП с верификацией результатов в ЛИРА-САПР и SCAD Office).

Видео материалы по переподготовке (сейчас 30 видео).