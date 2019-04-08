Переподготовка "ПГС: проектирование ЗиС (расчетно-конструктивный раздел)"
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Стоимость обучения по программе для физ. лиц 108 тыс. руб. с возможной беспроцентной рассрочкой на 9 месяцев — 108/9 = 12 тыс. руб. ежемесячно, начиная со второго месяца (при единоразовой оплате выпишем счет на 100 тыс. руб.). Для юр. лиц — 118 тыс. руб.
Ограничений по времени прохождения программы нет. Получив доступ ко всем материалам слушатель осваивает программу по мере возможностей и свободного времени.
Как поступить на эту программу: заполнить договор и отправить на почту makeev608079@mail.ru со сканами документа об образовании и СНИЛС. Более подробная информация ниже…
Программа переподготовки (83 страницы текста) — скачать по ссылке.
Посмотреть все практики, КР, КП, ВКР (более 30 заданий, расчеты руками по СП с верификацией результатов в ЛИРА-САПР и SCAD Office).
Фрагменты выполненой выпускной квалификационной работы (ВКР) в ЛИРА-САПР
Этапы разработки ВКР:
— моделирование типового этажа, задание жесткостей элементов;
— моделирование монолитного каркаса;
— сбор (14 загружений) и задание нагрузок на типовой этаж;
— расчет и задание ветровой нагрузки с учетом пульсации;
— формирование таблицы РСУ, расчет на прогрессирующее обрушение;
- Все материалы переподготовки разработаны в качественном видео формате (это сотни гигабайт видео), доступны Слушателям для просмотра, скачивания и остаются у слушателя навсегда.
- Практические задания, курсовые работы, проекты, включая ВКР (всего >30 заданий — состав практических заданий, КР, КП, ВКР смотреть ниже или скачать списком по ссылке), выполняются Слушателями ручным способом в соответствие с действующими СП с верификацией результатов в ЛИРА-САПР и SCAD Office, оформляются в виде ПЗ и сдаются на проверку ведущим преподавателям (проходной балл 70 из 100).
- При необходимости мы предоставляем слушателям доступ к коммерческим версиям ПК ЛИРА-САПР и SCAD Office.
- По согласованию со слушателем экзамены по основным дисциплинам проводятся либо в виде онлайн собеседования в режиме «вопрос/ответ» по материалам лекций и выполненных практических заданий либо в виде Теста (около 100 вопросов за 30 минут, проходной балл 70 из 100).
- Оплата за обучение возможна с беспроцентной рассрочкой на 6 и 9 месяцев.
- В процессе прохождения материалов слушатель общается с ведущими преподавателями по вопросам Лекций, практик, решению профессиональных задач по телефону, почте, в консультационных веб классах.
Наш выпускник, успешно освоивший программу переподготовки «ПГС: расчетно-конструктивный раздел», сможет включить в ПОРТФОЛИО следующие компетенции (гарантированная заработная плата 80…150 тыс. руб.):
- Владею основами ручных расчетов строительных конструкций ЗиС по Сводам Правил на прочность (нормальные, касательные, приведенные напряжения), жесткость, устойчивость, колебания, зыбкость, по предельной гибкости, трещиностойкости…
- Владею расчетами несущей способности строительных конструкций, ЗиС по 1, 2 группам предельных состояний в ЛИРА-САПР, SCAD Office с учетом пульсации ветра, на сейсмические воздействия, на прогрессирующее обрушение;
- Владею моделированием и расчетами НДС элементов узлов с учетом совместной работы конструкций, учетом физической нелинейности примененных материалов, учетом податливости грунтов основания;
- Владею расчетами каркасов ЗиС с учетом жесткости узлов;
- Владею основами расчетов фундаментов и грунтов оснований в системе ГРУНТ (ЛИРА-САПР), сателлитах ЗАПРОС, КРОСС (SCAD Office);
- Владею основами расчетов тонкостенных конструкций (ЛСТК);
- Владею расчетами несущей способности витражных систем, фасадных навесных конструкций и узлов.
Заполнить Договор и отправить на почту makeev608079@mail.ru со сканами документа обо образовании и СНИЛС.
- Поле просмотра полученных документов, мы регистрируем вас как слушателя и, подписанный с нашей стороны Договор отправляется вам обратным письмом (стоимость для физлиц 108 тыс. руб. с возможной беспроцентной рассрочкой на 6 и 9 месяцев, но при возможности физического лица оплатить по счету 100 тыс. руб., оформляем договор на 100 тыс. руб. и счет; стоимость для организаций 118 тыс. руб.).
- Вы выполняете оплату за обучение на странице либо оплачиваете счет по реквизитам.
- После получения оплаты оформляем вам личный кабинет на образовательном портале онлайн университета с отправкой вам ссылки, Логина и Пароля — вот и все, Вы Слушатель программы переподготовки. Можно приступать к освоению материалов!!!
Состав практических заданий, КР, КП, ВКР программы по дисциплинам и разделам (> 30 заданий)
- Расчет геометрических характеристик составных прокатных сечений стержней ручным способом с верификацией результатов в ЛИРА-САПР (конструктор сечений КС-САПР), СКАД — 2 задачи.
- Расчет геометрических характеристик тонкостенных сечений стержней ручным способом с верификацией результатов в ЛИРА-САПР (конструктор сечений КТС-САПР), СКАД (Тонус) — 1 задача.
- Расчеты бруса при растяжении-сжатии на прочность и жесткость (1, 2 ГПС) ручным способом с верификацией результатов расчета в ЛИРА-САПР, SCAD Office, автоматизированном Excel-шаблоне — 2 задачи.
- Расчет балочных элементов (статически определимые системы) на прочность по нормальным, касательным, приведенным напряжениям (1 ГПС) ручным способом с верификацией результатов расчета в ЛИРА-САПР, SCAD Office, автоматизированном Excel-шаблоне — 1 задача.
- Расчет балочных элементов (статически неопределимые системы) на прочность и жесткость (1, 2 ГПС) ручным способом методом начальных параметров, в ЛИРА-САПР, SCAD Office — 1 задача.
- Расчёт продольных усилий в элементах стальной фермы с параллельными поясами ручным способом (принимая шарнирное соединение элементов фермы) с верификацией результатов в ЛИРА-САПР и СКАД, расчет фермы на жесткость — 1 задача.
- Моделирование и статический расчет рам, арок, при силовом, температурном и кинематическом загружениях. Подбор сечений элементов из условия прочности по нормальным напряжениям, проверка жесткости — 3 задачи.
- Центральное растяжение-сжатие. Водонапорная башня. Стальной каркас из прокатных профилей — 1 задача:
— найти минимальную критическую силу на стойки по Эйлеру (идеальные системы) и по СП 16.13330.2017 (учет неидеальностей);
— проверить несущую способность стойки по нормальным напряжениям и по предельной гибкости;
— найти предельную высоту воды в баке;
— проверить/верифицировать результаты ручного расчета в ЛИРА-САПР и СКАДе;
— выполнить ручной анализ и ответить на вопрос — как изменится критическая сила, если соединить стойки с фундаментом жестко;
— как изменится критическая сила, если соединить стойки с фундаментом жестко и обвязочные балки со стойками жестко.
- Поперечный изгиб балок по СП 16 — 2 задачи:
— ручным способом выполнить расчеты несущей способности двутавровой балки по нормальным, касательным, приведенным напряжениям, по общей устойчивости (коэффициент φb), по жесткости СП 20, по зыбкости СП 20;
— верифицировать результаты расчета ручного способа в ЛИРА-САПР (ЛИРСТК) и СКАД для балки как стержневого элемента.
- Курсовая работа «Проектирование и расчет стальной балочной клетки многоэтажного здания с колонной» — выполнить вычисления ручным способом по СП 16 в прилагаемом Excel-шаблоне:
— подбор сечения, проверка прочности второстепенной балки;
— подбор сечения главной балки в виде сварного двутавра, составленного из листового проката;
— проверка прочности главной балки по касательным и приведенным напряжениям, проверка жесткости с учетом переменного сечения;
— расчет сварных швов, соединяющих полки главной балки со стенкой;
— проверка общей и местной устойчивости элементов главной балки;
— расчет опорного ребра главной балки на прочность и общую продольную устойчивость;
— расчет и конструирование монтажного фрикционного стыка главной балки перекрытия;
— проектирование и расчет центрально-сжатой колонны и базы колонны первого этажа (общая продольная устойчивость, предельная гибкость, местная устойчивость стенки, полок, расчет базы колонны с траверсами, размеры опорной плиты, траверсы, сварные швы, толщина опорной плиты…).
- Верифицировать результаты ручного решения своего варианта балочной клетки курсовой работы (СП 16.13330.217) в ЛИРА-САПР и СКАДе:
— выполнить моделирование оболочечными элементами и расчет НДС второстепенных и главной балках балочной клетки своей курсовой работы при загружении расчетными нагрузками при этом — 1 задача:
— выполнить моделирование по разрезной схеме главной балки составного сварного переменного по длине сечения и примыкающих к ней также по балочной схеме второстепенных балок с загружением расчетными нагрузками и собственным весом;
— выполнить статический расчет, определить реакции опор;
— построить эпюры внутренних сил в балках (поперечные силы Qy, изгибающие моменты Мх);
— найти нормальные напряжения в серединах пролета балок, касательные напряжения в сечениях на опорах, приведенные напряжения ГБ в сечениях перехода от узких полок к широким в точках примыкания узких полок к стенке;
— найти прогибы балок (проверка жесткости, 2 ГПС).
- Теория и практика расчетов угловых сварных швов. Выполнить расчет касательных напряжений в заданном нахлесточном сварном соединении стальных пластин (ручная или механизированная сварка) с загружением в плоскости швов (по вариантам в таблице) для трех задач — 1 задача:
— загружение только силой N,
— загружение только силой Q,
— совместное загружение силами N, Q ручным способом по СП 16, с верификацией результатов в ЛИРА-САПР и СКАДе для идеальной системы и при реальном исполнении конструктива сварного соединения.
- Выполнить по вариантам моделирование и расчет несущей способности стальной рядовой рамы промышленного здания в ЛИРА-САПР (ЛИРСТК) и СКАДе по 1, 2 группам предельных состояний с подбором сечений элементов рамы с учетом пульсации ветра (РСН) — 1 задача.
- Выполнить по вариантам моделирование и расчет несущей способности стальной рядовой рамы промышленного здания в ЛИРА-САПР (ЛИРСТК) и СКАД по 1, 2 группам предельных состояний с подбором сечений элементов рамы с учетом пульсации ветра и сейсмическом воздействии (РСН) — 1 задача.
15. Расчет армирования балки прямоугольного и таврового сечения ручным способом по СП 63 с верификацией результатов в ЛИРА-САПР и СКАДе.
16. Расчет ручным способом балки по второй группе предельных состояний ручным способом по СП 63 с верификацией результатов расчета в СКАДе — 3 задачи (Контрольная работа).
17. Курсовой проект «Проектирование многоэтажного здания с неполным каркасом». В курсовом проекте рассматриваются вопросы компоновки конструктивной системы здания и проектирования элементов здания (ручной расчет по СП63, СП15):
— расчет монолитной железобетонной балки перекрытия (компоновка здания, сбор нагрузок на балку перекрытия – расчетные, нормативные, нормативные длительные, статический расчет балки с построением эпюр внутренних сил, расчет прочности нормального сечения изгибаемого ЖБ элемента с подбором арматуры, расчет прочности (сжатие) по полосе между наклонными сечениями и обоснование необходимости установки поперечной арматуры по расчету или конструктивно, расчет прочности наклонного сечения на действие поперечной силы по наклонному сечению согласно пп. 8.1.33 СП 63, расчет прочности наклонного сечения на действие изгибающего момента согласно пп. 8.1.35 СП 63, расчет изгибающего момента образования трещин (работа бетона в упругой области) Мсrс = Rbt,ser ∙ Wpl согласно пп. 8.2.8 — 8.2.14 СП 63, проверка продолжительного раскрытия нормальных трещин, проверка по раскрытию нормальных трещин (непродолжительное раскрытие), расчет прогиба балки (пп. 8.2.19 — 8.2.31 СП 63);
— расчет центрально сжатой каменной колонны по СП 15 — сбор нагрузок на каменную колонну, расчет прочности центрально сжатой каменной колонны с учетом армирования;
— расчет внецентренно сжатой кладки наружной стены – сбор нагрузок на каменную несущую стену, расчет прочности внецентренно сжатой стены первого этажа, расчет несущей способности внецентренно сжатой кладки Nu;
— расчет кладки на смятие по СП 15 — сбор нагрузок на каменную кладку под опорой монолитной балки, расчет несущей способности каменной кладки на местное смятие.
18. Вычислить расчетное сопротивление грунта послойно. Ручной расчет в соответствие с СП 22 — 1 задача.
19. Расчет распределения напряжений сжатия в пределах глубины/объема сжимаемой толщи для ленточного и столбчатого (плитных) фундаментов с представлением результатов в графическом виде — 1 задача:
— ручным способом по методике СП 22 с верификацией результатов в ЛИРА-САПР с представлением грунта объемными КЭ.
20. Расчет осадки ленточного и столбчатого (плитных) фундаментов методом послойного суммирования с представлением в графическом виде — 1 задача:
— ручным способом по методике СП 22 с верификацией в ЛИРА-САПР с представлением грунта объемными КЭ;
— верификация в ЛИРА-САПР с расчетом коэффициентов постели С1, С2, верификация в системе ГРУНТ ЛИРА-САПР;
— верификация в СКАД сателлит «ЗАПРОС», сателлит «КРОСС»;
— расчет влияния на НДС элементов здания строящегося рядом здания или размещенного внутри цеха тяжелого оборудования.
21. Расчет и проектирование свайного фундамента промышленного здания ручным/аналитическим способом по методике СП 24 с верификацией результатов в ЛИРА-САПР и СКАД – расчет несущей способности сваи и куста свай, расчет осадки свайного фундамента — 1 задача.
Задачи этого раздела относятся к СРС — самостоятельная работа слушателя рекомендуется к выполнению в произвольном объеме по методикам, приведенным в видео лекциях.
22. Моделирование и расчет НДС элементов:
— баз колонн — шарнирная, полужесткая, жесткая – двутавровая колонна, траверсы, опорная плита оболочечными элементами, подливка односторонними двухузловыми КЭ 264 (расчет жесткости КЭ 264), фундамент объемными элементами, грунт коэффициентами постели С1, С2, фундаментные болты с анкеровкой в фундамент и заданием пред натяжения (расчет и обоснование усилий пред натяжения);
— узлов соединения балок с колонной (шарнирное, жесткое);
— стыки балок (сваркой накладками, болтовое фрикционное соединение накладками, фланцевое соединение).
— вписывание разработанных узлов в стержневую схему рамы/каркаса с анализом НДС в элементах каркаса, баз колонн.
23. Введение в моделирование узлов стальных конструкций с учетом физической нелинейности сталей по СП 16. Построение диаграмм растяжения строительных сталей в ЛИРА-САПР. Понятие сингулярности напряжений в местах концентрации
24. Моделирование и расчет НДС элементов стальных ферм из спаренных уголков сваркой по фасонкам, из профилей «Молодечно».
25. Моделирование и расчет НДС элементов фланцевого соединения труб под давлением с контролем герметичности. Применение и расчет жесткости КЭ 264.
Задачи этого раздела относятся к СРС (самостоятельная работа слушателя рекомендуется к выполнению в произвольном объеме по методикам, приведенным в видео лекциях).
26. Моделирование и расчет НДС прогонов из швеллера оболочечными элементами стальной уклонной стропильной системы с кровлей из профлиста, сэндвич-панелей.
27. Моделирование и расчет НДС профлиста как ортотропной конструкции в составе кровли по прогонам.
Задачи этого раздела относятся к СРС (самостоятельная работа слушателя рекомендуется к выполнению в произвольном объеме по методикам, приведенным в видео лекциях).
28. Моделирование оболочечными элементами узлов баз сплошных колонн постоянного сечения, узлов соединения балок с колоннами – шарнирные, полужесткие, жесткие узлы — и расчеты на устойчивость колонн рам/каркасов с учетом совместной работы конструкций (учет жесткости узлов, фундаментов, учет податливости грунтов основания, прогонов покрытия, стен, фахферка, ограждения…).
Задачи этого раздела относятся к СРС (самостоятельная работа слушателя рекомендуется к выполнению в произвольном объеме по методикам, приведенным в видео лекциях).
29. Моделирование физической нелинейности бетона и арматуры по СП 16, П 63 в ЛИРА-САПР. Моделирование и расчеты балок перекрытия с учетом физической нелинейности бетона и арматуры (техника задания нелинейных законов деформирования) – балка как стержневой тип элемента, балка как оболочечный элемент КЭ 221, рабочая арматура КЭ 210. Анализ процента материала с трещинами и разрушением. Прогиб. Задание поперечной арматуры. Анализ НДС бетона, арматуры. Тестирование разных законов нелинейного деформирования бетона и арматуры.
30. Моделирование ЖБ балки объемными КЭ и стержневой арматуры с учетом физической нелинейности материалов
31. Моделирование ЖБ плиты с учетом физической нелинейности материалов (балочная схема, закрепление по периметру). Анализ НДС, разрушения, раскрытия трещин.
32. Моделирование и расчет ЖБ рамы с решением в нелинейной постановке и анализом результатов НДС.
Выполнение ВКР по вариантам с оформлением пояснительной записки и сдачей на проверку с последующей онлайн защитой и итоговой аттестацией по всей программе.
33. Моделирование и расчет НДС элементов многоэтажного монолитного здания (11…15 этажей) на свайном фундаменте в ЛИРА-САПР/SCAD Office:
— моделирование типового этажа, задание жесткостей элементов;
— сбор и задание нагрузок на типовой этаж;
— моделирование монолитного каркаса;
— расчет и задание ветровой нагрузки с учетом пульсации;
— формирование таблицы РСУ;
— расчет на прогрессирующее обрушение;
— ручной расчет и моделирование свай и свайного основания, свайных ростверков с учетом данных отчета по ИГИ;
— сборка полной схемы здания, результирующие расчеты, выводы.
Актуальные вопросы/ответы про переподготовку
Если коротко — это процесс дистанционного самостоятельного освоения слушателем навыков расчетов строительных конструкций, зданий и сооружений по 1 и 2 группам предельных состояний. При этом мы разработали пошаговые видео методические материалы программы в виде лекций, практических заданий, курсовых работ, ВКР (расчеты выполняются ручными (аналитическими) способами по СП с верификацией результатов расчетов в ПК ЛИРА-САПР и SCAD Office (более 30 практических заданий, включая КР, КП, ВКР https://disk.yandex.ru/i/w30en6YHDyW9yA). Объем программы 548 часов.
Если более полно/подробно, то текущий проект программы переподготовки «ПГС: проектирование (расчетно-конструктивный раздел)» — документ в формате PDF составляет 83 страницы — можно скачать/посмотреть по ссылке.
Первая причина — наш онлайн университет является официальным представителем разработчиков ПК ЛИРА-САПР и SCAD Office на территории РФ (именно поэтому мы предоставляем онлайн доступ слушателям к коммерческим версиям этих ПК на время обучения).
Вторая причина — при такой численной верификации ручного счета конструкций слушатель сам видит свои ошибки расчета и может самостоятельно оценить правильность решений.
Третья причина — экспертиза при рассмотрении проектов опасных производственных объектов, объектов повышенной ответственности требует выполнение расчетов несущей способности конструкций, ЗиС в двух ПК. По нашему опыту ПК ЛИРА-САПР и SCAD Office удовлетворяют этим требованиям.
Любой человек. Различие состоит только в том, что лицам, имеющим/получающим среднее профессиональное образование и/или высшее образование после успешного освоения программы оформляется Диплом установленного образца с присвоением квалификации «Инженер-проектировщик», «Инженер-конструктор» (расчетно-конструктивный раздел), а лицам не имеющим соответствующего образования оформляется справка об освоении программы переподготовки.
Дистанционная форма обучения для физических лиц — 108 тыс. руб. (есть беспроцентная рассрочка на 6, 9 месяцев и кредит на 36 месяцев от СберБанка), при оплате от юридических лиц 118 тыс. руб.
Онлайн форма переподготовки и курсы повышения квалификации по отдельным дисциплинам/разделам переподготовки пока не рассматриваются (данные на 15 декабря 2023 г.).
При возникновении вопросов слушатель отправляет запрос на почту ведущего преподавателя с формулировкой вопросов, приложением расчетных файлов. Если вопросы не сложные, в течение 2х дней преподаватель отвечает на вопросы по почте, высылает исправленные расчетные файлы с пояснениями, либо назначается, по договоренности со слушателем, время онлайн консультации в веб классе дисциплины/раздела при необходимости онлайн пояснений/разъяснений более сложных вопросов.
СРС — это материал (лекционного и практического типа, в основном относящийся к специальным разделам программы…), который рекомендован слушателю для изучения/освоения. Выполнение практических заданий СРС также рекомендованы к выполнению в свободном объеме — желательно полное повторение практических примеров моделирования и расчета конструкций, представленных в видео материалах СРС с оформлением пояснительных записок и отправкой на проверку.
— Инженер-проектировщик II, I категории;
— Инженер-конструктор II, I категории.
— Ведущий инженер.
Для оформления в качестве обучающегося по программе переподготовки от гражданина РФ потребуется стандартный пакет следующих документов:
— оформленный договор на обучение;
— скан документа об образовании;
— скан СНИЛС;
— справку с места учёбы для планирующих поступить на базе неоконченного высшего/среднего профессионального образования.
Краткая биография, образование, профессиональные и научные интересы, публикации Макеева С.А. смотрите по ссылке.
Банковские реквизиты и внутренние Положения приведены на странице по ссылке.
ОТЗЫВЫ о работе, качестве материалов, квалификации преподавателей онлайн университета смотрите по ссылке.
Онлайн университет имеет свой ЮТ канал «Сопромат — Тайные Знания«.
Сейчас на канале более 30 тыс. подписчиков, размещено более 450 авторских видео по основам расчетов конструкций на прочность и жесткость.
Ежедневно канал посещают от 600 до 1500 человек.
Онлайн университет имеет свою группу ВК — более 9 тыс. подписчиков.
Диплом о профессиональной переподготовке является документом о квалификации, который подтверждает присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования (ч. 10 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ).
Успешно прошедшим обучение по программе переподготовки слушателям онлайн университет выдает Диплом установленного образца о профессиональной переподготовке «Промышленное и гражданское строительство: проектирование (расчетно-конструктивный раздел)» с подтверждением присвоения квалификации «Инженер-проектировщик», «Инженер-конструктор» и дает право ведения профессиональной деятельности в сфере Промышленного и гражданского строительства.
Диплом регистрируется в ФРДО и оригинал высылается слушателю Почтой России в течение месяца.